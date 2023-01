45-årig udsat for voldsomme tæsk: Fik knoglebrud og blødninger i hjernen

SKAGEN:En 53-årig mand bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han er sigtet for at have tæsket en anden mand, så han fik flere knoglebrud og blødninger i hjernen.

Politiet fik torsdag lidt over middag en anmeldelse om, at der var en skadet mand på en adresse i Skagen.

Da politiet kom frem til adressen, fandt betjentene en 45-årig skadet mand. Han blev kørt på sygehuset, og her kunne man konstatere, at han havde flere knoglebrud i ansigtet, en brækket næse og to hjerneblødninger, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Ifølge politiet er volden sket på adressen i Skagen mellem onsdag klokken 22 og torsdag klokken 02 - altså flere timer inden politiet bliver tilkaldt.

Den 53-årige er sigtet for grov vold. Ifølge sigtelsen er der blevet slået med knyttet hånd.

Den sigtede og det 45-årige voldsoffer kender hinanden i forvejen.

Politiet vil begære om lukkede døre ved grundlovsforhøret, og derfor har Peter Skovbak ikke yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt.