45-årige sigtet for handel med hård narko, pistol og for voldsom inkasso-tjeneste

HIMMERLAND:En 45-årig er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for handel med store mængder hård narko og en pistol, samt for at have forsøgt sig med voldsomme inkassometoder.

Den 45-årige blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør, og derfor er det begrænset, hvor meget offentligheden kan få at vide.

Men ifølge sigtelsen mod ham enten solgte eller modtog han 10 kilo amfetamin og 5,1 kilo kokain samt 471,5 kilo hash i perioden fra oktober 2020 til marts 2021, oplyser anklager Kim Kristensen.

Derudover er den 45-årig sigtet for at have solgt en 9 mm pistol med lyddæmper i december 2020.

Og endelig er han også sigtet for forsøg på ulovlig tvang 23. maj i år, da den 45-årige skulle have truet en person med vold for at få ham til at betale 250.000 kroner til et byggefirma.

Ifølge sigtelsen skulle den 45-årige have sagt, at han kom fra rockergruppen Satudarah i forbindelse med truslerne, oplyser anklageren.

Manden blev anholdt onsdag formiddag på sin bopæl i Himmerland. Anholdelsen skete i forlængelse af en længerevarende efterforskning.