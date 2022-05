46-årig mand overtrådte tilhold til ekskæreste 489 gange - nu er han fængslet

AALBORG:En 46-årig mand fra Aalborg er for anden gang blevet fængslet for at overtræde et tilhold mod sin kvindelige ekskæreste.

Det oplyser anklager Kristina Lilly Frandsen fra Nordjyllands Politi.

Den 46-årige var onsdag i grundlovsforhør, hvor han endte med at blive varetægtsfængslet frem til 24. maj for overtrædelse af straffelovens paragraf 242, der handler om stalking og for overtrædelse af et tilhold.

Overtrædelsen er sket i perioden fra 29. april til 3. maj, hvor manden har kontaktet kvinden, som han tidligere har været i et forhold med, 489 gange.

Mange af gangene skete overtrædelserne ved, at manden sendte kvinden skriftlige beskeder.

Den 46-årige fik tilholdet mod sin ekskæreste 15. oktober 2021 og modtog efterfølgende en fængselsdom på otte måneder for at have overtrådt tilholdet og sat GPS-sendere på kvindens bil.

Manden kærede ikke varetægtsfængslingen.