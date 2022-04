46-årig sigtet for at terrorisere ekskæreste og hendes nye kæreste: Brændte deres biler af flere gange

DRONNINGLUND:En 46-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, mistænkt for at have terroriseret sin ekskæreste og hendes nye kæreste igennem længere tid.

Parret oplevede flere gange, at deres biler blev brændt, ridset og fik smadret ruder, mens bilerne holdt parkeret ved deres bopæl nord for Dronninglund.

Første gang var 20. marts, hvor der blev sat ild til den ene af parrets to biler, som udbrændte. 4. april gik det så ud over begge biler, inklusiv den nye bil. Her blev forruden knust i den ene bil, hvor der også blev skrevet "Dø" og "Svin" med spraymaling.

Ridsede "Dø" på bil

En uge senere blev der sat trusselsbreve i bilerne, og to dage senere blev der knust en rude i huset på adressen.

19. april var de ødelagte biler blevet erstattet af en lånebil og en ny firmabil, og der slog gerningsmanden til.

Igen blev bilerne ridset, og denne gang blev der også hældt ætsende væske ud over bilerne. Og endelig kulminerede hærværket natten til 27. april, hvor et nye sæt biler blev ødelagt.

Her blev den ene af bilerne igen brændt af, mens den anden blev ridset - blandt andet med teksten "Dø".

Nægter alt

Det var efter den episode, at den 46-årige mand blev anholdt og sigtet for brandstiftelse, hærværk og trusler, oplyser anklager Kristina Frandsen.

Under grundlovsforhøret torsdag nægtede han sig skyldig i sigtelserne.

Manden nægtede faktisk ethvert kendskab til det omfattende hærværk og afviste, at han havde været på ekskærestens adresse, fortæller Kristina Frandsen.