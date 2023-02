46 tilfælde af tyveri: Hjemmehjælper tiltalt for at stjæle fra ældre

NORDJYLLAND:En 64-årig tidligere hjemmehjælper i Rebild Kommune er nu tiltalt for at have stjålet fra ældre, som han kom i hjemmet hos i kraft af sit arbejde.

Manden er tiltalt efter straffelovens paragraf 286, som omhandler groft tyveri. Det drejer sig ifølge tiltalen om i alt 46 tyveriforhold.

Ifølge anklageskriftet skal han have stjålet værdier hos borgerne for i alt 670.000 kroner, først og fremmest smykker, sølvtøj og nips.

Der er afsat syv dage i Retten i Aalborg til sagen, som begynder tirsdag efter påske 11. april. Der vil blive ført omkring 50 vidner.

Det oplyser politikommissær Mikkel Brügmann, Himmerlands Politi, som har stået for den omfattende efterforskning i sagen.

En lang række ældre og deres pårørende har været afhørt, ligesom det har været et stort arbejde at værdisætte de mange effekter, som er forsvundet fra borgernes hjem.

Manden nægter sig skyldig.

- En hjemmehjælper er jo en person, man skal have tillid til, så det er klart, det er en træls sag, siger Mikkel Brügmann.

- Det er ikke enestående, at folk får mistanke til forskellige personer, der kommer i deres hjem, når de oplever, at deres ejendele forsvinder.

- Men det er lidt enestående, at vi kommer ud og kan underbygge så mange forhold, som vi mener, manden i denne sag har begået, siger Mikkel Brügmann.

- Sagen har været efterforsket meget, meget grundigt, siger politikommissær Mikkel Brügmann, efterforskningscenter Himmerland i Hobro. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen Foto: Kim Dahl Hansen

Mistanken mod hjemmehjælperen opstod i november 2021, da en ældre borger i Rebild Kommune meldte til politiet, at han havde fået stjålet jubilæumsmønter.

Politiet tog i januar 2022 ud og ransagede den nu 64-årige mands bolig, og fandt flere effekter i hjemmet, end hvad man normalt finder hos en samler.

Disse effekter, knap 1000, blev sidst i januar 2022 udstillet på politistationen i Hobro, hvor ældre og deres pårørende kom forbi for at se, om de kunne genkende dem som deres kæder, vielsesringe, lightere mv.

Om det har været en sygelig trang til at stjæle, eller et ønske om at berige sig, som drev den 64-årige hjemmehjælper, er politiet ikke blevet klogere på via sin efterforskning.

Det vil måske komme for en dag under retssagen, formoder Mikkel Brügmann.