Bagmand sad i fængsel - og styrede kæmpe narkosalg

NORDJYLLAND:En af de "store fisk" i narkoverdenen blev onsdag idømt 12 års fængsel samt en millionbøde for at have handlet med hele 25 kilo amfetamin, ni kilo kokain og 409 kilo hash samt 5,5 millioner cigaretter.

Det oplyser anklager Kim Kristensen.

Der er tale om 48-årige Thomas Kjærsgaard Boel fra Østjylland, der bestemt ikke er novice inden for narkokriminalitet. Faktisk var det mens han afsonede en anden narkodom på 14 års fængsel, at han handlede med de mange kilo narko og cigaretter.

Den nye sag mod ham begyndte i oktober 2022, hvor den 48-årige var i et såkaldt udslusningsfængsel. Her kom politiet på sporet af, at han havde stået bag udsmugling af hash til Norge.

Men siden voksede sagen sig i den grad større.

Fanget på krypteret tjeneste

Politiet fik blandt andet fat i tre beskeder på kommunikationstjenesten Sky Global, som er en krypteret tjeneste, der er kendt for at blive brugt af kriminelle - især til narkohandel.

Den første besked var fra 7. november 2020, hvor den 48-årige aftalte levering af 15 kilo amfetamin. 26. november 2020 lød aftalen så på 10 kilo amfetamin og et kilo kokain, og endelig blev der 27. februar 2021 aftalt levering af 359 kilo hash og otte kilo kokain.

I retten forklarede den 48-årige at halvdelen af de mange kilo hash blev fragtet videre til Norge, fortæller Kim Kristensen.

Derudover stod den 48-årige også bag en leverance af 50 kilo hash fra Jylland til Sjælland.

Udover fængselsstraffen fik den 48-årige også en tillægsbøde på 10,8 millioner kroner for de 5,5 millioner smuglercigaretter.

Tilstod alt

I retten fortalte han, at han var en form for bagmand. Det var ham der indgik aftaler og stod bag handlen, mens andre fragtede de store mængder narko, fortæller Kim Kristensen.

Den 48-årige tilstod alt, men som i de fleste narkosager, så var der heller ikke mere at komme efter for anklagemyndigheden. Den 48-årige ville nemlig ikke fortælle, hvor han havde fået narkoen fra, og hvor det skulle hen.

Han valgte at modtage dommen på 12 års fængsel, som han nu kan lægge oveni de fem år, han stadig mangler at afsone af den tidligere narkodom.