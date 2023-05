48-årig mand kørte spritkørsel og truede politiet

MORS:To 48-årige mænd fra Mors burde have ladet bilen stå, da de i løbet af weekenden satte sig bag rattet efter at have indtaget alkohol.

Fredag kl. 19.54 blev en 48-årig lokal mand i en bil med udenlandske nummerplader stoppet på Elsøvej ved Frøslev.

Politiets patrulje kunne konstatere, at manden var påvirket af alkohol, hvorfor han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Manden skulle efterfølgende med til sygehuset for at få udtaget en blodprøve, men på vej i bilen opførte han sig truende overfor én af betjentene. Derfor fik han yderligere en sigtelse for trusler mod politiet.

Lørdag kl. 18.10 var endnu en 48-årig mand fra lokalområdet ude at køre i sin varebil på Næssundvej ved Mollerup, da han blev stoppet af politiet.

Han blev ligeledes konstaret spirituspåvirket, og blev taget med til udtagelse af en blodprøve.

I begge tilfælde bliver det resultatet af blodprøven, der skal afgøre størrelsen på bilisternes promiller.