51-årig misbrugte drenge i årevis - her er straffen

HIMMERLAND:En 51-årig mand fortrak ikke en mine, da Retten i Aalborg onsdag idømte ham fire et halvt års fængsel for at have misbrugt sin kammerats søn og sin nabosøn seksuelt gennem flere år.

Efter kort betænkningstid valgte han også at modtage dommen.

Dermed er der sat det sidste punktum i den uhyggelige sag, hvor den 51-årige nu er dømt for at have misbrugt de to drenge - der nu begge er voksne mænd - i perioden fra 2009 til 2016 i hans hus i Himmerland.

Da misbruget startede, var den ene af drengene ni år, mens den anden var 15 år.

Den 51-årige havde altid haft et godt forhold til drengene og deres familier, og ifølge den nu dømte var han en slags legeonkel for dem.

Under retssagen har den 51-årige hævdet, at forholdet til drengene udviklede sig seksuelt - men at det var gensidigt. Han har dermed nægtet misbrug og voldtægter, men han har erkendt at have haft et andet seksuelt forhold end samleje med dem - dog i nogen mindre omfang end det, han nu er dømt for.

For Retten i Aalborg fandt altså, at der var tale om voldtægt af de mindreårige drenge, og at den mange år ældre mand havde udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed til at misbruge drengene seksuelt.

Ofre var splittede

Overgrebene foregik i den 51-åriges hus i Himmerland, hvor de to drenge tilbragte meget tid, efter den nu dømte købte huset i 2009.

Under retssagen har ofrene afgivet forklaring for lukkede døre, men under sin procedure refererede anklager Anne Thyrrestrup til noget af det, de har forklaret.

Og ifølge anklageren har ofrene givet udtryk for en splittelse mellem at gøre det rigtige og være loyal over for den 51-årige.

For de kunne godt lide at komme i den 51-åriges hus. Det var et frirum, et sted hvor der var bøffer i stedet for koteletter, de fik dyre gaver, og så hjalp den nu dømte drengene igennem svære perioder. Men det var også her, de blev misbrugt seksuelt, har de forklaret.

Og selvom drengene vidste, at det var forkert, så var det svært at komme ud af, fordi de på en måde følte sig fanget i et tillidsforhold og afhængighedsforhold af den 51-årige, har de forklaret i retten.

Selv under retssagen gav ofrene udtryk for en vis skyld over for den 51-årige, fortalte anklageren.

Derfor havde drengene også løjet over for deres mødre, der på et tidspunkt havde spurgt, om den 51-årige havde lagt hånd på dem.

Anklager Anne Thyrrestrup var ikke i tvivl om, at de misbrugte mænds forklaringer var troværdige. I modsætning til den 51-åriges forklaring, som hun kaldte for søgt.

Og det var retten enig i. Retten fandt drengenes forklaringer både sikre og troværdige.

Den nu dømtes forsvarer stillede derimod spørgsmålstegn ved ofrenes hukommelse, og han mente også, at hans klient havde afgivet en troværdig forklaring.

Anklage forældet med 20 dage

Det var først i februar 2022, da den yngste af de misbrugte mænd gik til politiet, at sagen begyndte at rulle.

Det førte til, at politiet fandt frem til to andre mænd, som også havde været udsat for misbrug af den 51-årige, da de var drenge.

Derfor var den 51-årige også tiltalt for at have misbrugt en tredje dreng, men det måtte anklagemyndigheden opgive, da det viste sig, at forholdet var forældet - med blot 20 dage.

Misbruget af den tredje dreng skulle nemlig være sket i 2004, og det var altså 20 dage før, der skete en lovændring som gjorde, at seksuelle overgreb aldrig bliver forældet.

Det var dog først under anklagerens procedure, at den forældede tiltale blev droppet. Forinden havde den tredje dreng været i retten og afgivet forklaringer om de seksuelle overgreb, han skulle være udsat for.

Udover fængselsdommen har den 51-årige fået forbud mod at børn under 18 år må opholde sig i hans hjem eller besøge ham.