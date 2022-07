51-årig nordjyde sendte dickpick til journalist - sådan reagerede retten

AALBORG:En 51-årig mand fra Nørresundby blev torsdag ved Retten i Aalborg idømt 60 dages betinget fængsel, 80 timers samfundstjeneste og en bøde på 25.000 kroner i en sag, der blandt andet handlede om et afhugget hoved og fotos af mandens eget kønsorgan iklædt briller.

Det oplyser Peter Møller Nielsen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den 51-årige mand var tiltalt for fire forhold. Blandt andet at vise et foto af den franske skolelærer Samuel Patys afhuggede hoved, dagen efter at skolelæreren 16. oktober 2020 blev myrdet på åben gade i en forstad til Paris af en 18-årig mand.

Omtalen med det gruopvækkende foto blev bragt i det digitale nyhedsmedie "Frihedens Stemme" dagen efter mordet, og den 51-årige mand var derfor tiltalt for at overtræde straffelovens § 264 d, stk. 1, der kan give bøde eller fængsel op til seks måneder.

Desuden var den 51-årige nordjyde tiltalt for i juli 2020 at bryde navneforbuddet på en sigtet i en straffesag i fire forskellige internetfora, som er flittigt benyttet af den yderste højrefløj herhjemme. Det er en overtrædelse af retsplejelovens § 31.

Retten i Aalborg fandt den tiltalte skyldige i begge punkter i anklageskriftet.

Derimod blev den 51-årige mand frifundet for at have taget et foto af infoskærmen ved byretten i Aalborg med sin mobiltelefon 18. februar 2021 ved middagstid.

Endelig fandt retten heller ikke, at manden var skyldig i bevidst blufærdighedskrænkelse, da han 3. maj 2021 valgte at sende en mail til kulturjournalisten Aminata Amanda Corr fra Berlingske med et foto af sit eget kønsorgan iført briller samt tekst, hvor der bl.a. stod "Verdens eneste pik, der er så klog, at den bruger briller".

Den 51-årige mand udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.