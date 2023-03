52-årig dømt for hash-handel og smugling af store pengebeløb

AALBORG:En 52-årig nordjysk mand har modtaget den første dom i det, der kan vise sig at blive en større sag om smugling og salg af hash til Norge.

Dommen, der faldt i Byretten i Aalborg, lød på to år og tre måneders ubetinget fængsel.

Manden boede i en periode Norge, og her modtog og solgte han i august eller september 2021 86 kilo hash. Herudover stod han for få penge for salget af 110 kilo hash - i omegnen af otte millioner norske kroner - og få dem sendt videre til bagmænd i Danmark.

Manden blev anholdt i oktober sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden.

Det kom frem under retssagen, at han tidligere har været dømt for narkokriminalitet.

Anklager i sagen Kim Kristensen fra Nordjyllands Politi oplyser, at manden tilstod samtlige forhold og modtog dommen.

Han fortæller, at den 52-årige er en del af et større netværk, men han er den første, der har fået en dom.

- Der er flere sigtede i sagen, men jeg kan ikke oplyse, hvordan sagen står i forhold til de øvrige implicerede, siger han.

Både Kim Kristensen og mandens forsvarer procederede for, at manden skulle have to år og tre måneders fængsel, så dommeren fulgte deres ønsker.