53-årig sigtet for øksevold mod nabo: Bliver frivilligt bag tremmer

MORS:En 53-årig mand, der er sigtet for drabsforsøg, har mandag frivilligt forlænget sin varetægtsfængsling frem til 31. oktober. Det oplyser anklager på sagen Katrine Melgaard.

Sagen drejer sig om en uhyggelig voldsepisode, der udspillede sig søndag eftermiddag 4. september lidt nord for Nykøbing.

Her havde den 53-årige sigtede tildelt en 61-årige mand flere slag med en økse. Overfaldet skete ved 16.30-tiden på åben gade, og et chokeret vidne, der kom kørende forbi, ringede 112.

De to mænd bor på samme vej med et par huse imellem, men hvad der konkret udløste overfaldet, har Midt- og Vestjyllands Politi på nuværende tidspunkt ikke meldt ud. Det er dog kommet frem, at der ligger en tidligere sag om nabostridigheder mellem de to mænd.

Mens det 61-årige offer blev livsfarligt kvæstet og måtte flyves med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital, blev den 53-årige voldsmand anholdt ikke langt fra overfaldsstedet.

I et grundlovsforhør næste dag blev den 53-årige varetægtsfængslet i fire uger. Her nægtede han drabsforsøg, men erkendte grov vold.

De fire ugers fængsling udløb mandag 3. oktober, men selvom der var afsat tid i Retten i Holstebro, var det ikke nødvendigt at lade forlængelsen vurdere af en dommer, da den 53-årige frivilligt gik med til at forblive bag tremmer.

Anklager Katrine Melgaard kunne mandag ikke oplyse yderligere om helbredstilstanden på den forurettede 61-årige mand, der blandt andet blev tildelt økseslag i hovedet.