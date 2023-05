53-årig skød sin ekskone: Det var ikke meningen, men jeg gjorde det

AALBORG:17. september 2021 om morgenen drak en 53-årig mand det sidste af de 10 liter alkohol, han havde haft med hjem fra en ferie i Bosnien. Derefter besluttede han sig for at opsøge sin ekskone i Aalborg - angiveligt for at tale med hende om det bjerg af problemer, der efterhånden havde hobet sig op siden deres skilsmisse i 2017.

Men den 53-årige tog en skarpladt pistol med sig. Og inden han kørte fra hjemmet i Herning, skrev han blandt andet til sin nevø: "I dag slår jeg hende ihjel. Jeg er totalt klar."

Det kom frem under første retsdag i sagen mod den 53-årige, der er tiltalt for at have dræbt sin 41-årige ekskone, der blev skudt én gang i hovedet for øjnene af deres to sønner og flere andre beboere på Skelagervej i Aalborg.

I retten erkendte den 53-årige, at han skød og dræbte ekskonen. Men han forklarede også, at det aldrig havde været hans hensigt at skyde og dræbe hende.

Den 53-årige ville dog ikke kalde det et uheld.

- Det var en lang række meget dumme beslutninger, der førte dertil. Det var ikke meningen, men det skete, og jeg gjorde det. Det ville ikke være sket, hvis jeg ikke var der, forklarede han.

Ventede i to timer

Drabet skete omkring klokken 18.20. Den 41-årige kvinde havde netop parkeret bilen, og sammen med sine to sønner gik hun hen mod opgangen til lejligheden på Skelagervej.

Bag dem kom den 53-årige. Han havde ventet i over to timer på, at ekskonen skulle komme hjem, forklarede han i retten.

Han var kørt til Aalborg, fordi han ville tale med sin ekskone i forsøget på at finde en løsning på de problemer, de havde - herunder en verserende retssag mod manden.

Han havde tidligere været i Aalborg for at sætte en gps-sender på ekskonens bil, så han kunne overvåge hendes færden. Han forklarede i retten, at han forsøgte at finde mønstre i hendes færden, så han kunne opsøge hende på et tidspunkt, hvor børnene ikke var der.

Og det var også meningen den fredag i september. Men sådan gik det ikke.

Da han så sin ekskone på Skelagervej, gik han efter hende. Han tog pistolen med.

- Jeg kaldte på hende, og hun vendte sig om. Så løb hun, og der begyndte jeg at miste forstanden, for det var jo ikke det jeg ville, forklarede han.

- Jeg løb efter hende og indhentede hende, og så opstod der tumult. Vi skubbede til hinanden. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg tog pistolen frem, men jeg husker, at pistolen gik af, og hun faldt om.

- Da hun faldt om, så døde jeg nærmest selv. Der er det som om jeg vågnede.

Da politiet ankom kort tid efter, blev den 53-årige anholdt, ståede ved siden af sin hårdt sårede ekskone, der døde kort tid efter af sine kvæstelser.

Ikke en rationel tanke

Den 53-årige forklarede også, at han den dag var i et sort hul. Han havde drukket, og han havde "ikke en rationel tanke", som han sagde i retten.

Han kunne ikke forklare, hvorfor han tog pistolen med, og han kunne heller ikke forklare, hvorfor han i en messenger-tråd med sin nevø samme dag flere gange havde skrevet, at han ville slå ekskonen ihjel.

- Jeg havde ikke en rationel tanke i mit hoved. Det var åndssvagt at tage den med. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på, sagde han.

Tænkte du, at hvis hun ikke ville lytte, så vil jeg bruge pistol?, spurgte anklager Mette Bendix.

Nej - jeg ville aldrig gøre hende fortræd, svarede den 53-årige.

Ville ikke fortælle om skilsmisse

Under retssagen kom det også frem, at den 53-årige i flere år havde opsøgt og kontaktet sin ekskone, selvom han havde et tilhold. Og at han flere gange havde truet med at slå hende ihjel, ligesom han også tidligere havde sat en gps på hendes bil for at overvåge hende.

Men ifølge den 53-årige handlede det hele om, at han var frustreret over, at han ikke kunne se sine børn efter skilsmissen.

Og selvom han hævdede, at han kunne forsvare sig selv i retssagen ved at fortælle om, hvad der var årsag til skilsmissen og de efterfølgende problemer, så ville han ikke udsætte sin nu afdøde ekskone for det.

Ifølge den 53-årige havde de haft et lykkeligt ægteskab helt op til skilsmissen i 2017. De mødte hinanden på en datingside i 2010 og blev gift kort tid efter og bosatte sig i Hvide Sande.

Selv da den 41-årige kvinde flyttede til Aalborg for at arbejde, var forholdet godt. Og det var det også i starten efter skilsmissen, forklarede han.

- Men så skete der nogle ting i hendes liv som gjorde, at samarbejdet blev udfordret. Det var en anden mand, der var problemet. Jeg ved godt, hvad der var problemet, men jeg vil ikke udstille hende i åbent retsmøde, sagde han.

Sendte dødstrusler

Men noget gik helt galt, og i december 2018 fik den 53-årige så et tilhold mod at opsøge og kontakte sin ekskone. Men det brød han altså gentagne gange, og tonen blev mere og mere voldsom og endte med, at han flere gange truede hende på livet i mange beskeder.

- Jeg skulle have tacklet det anderledes, men jeg havde svært ved, at jeg ikke kunne se børnene. Jeg fortryder at have sendt beskederne. Jeg skammer mig, sagde han.

Den 53-årige endte med at blive tiltalt for truslerne og for at have overtrådt tilholdet, og det knækkede ham endnu mere, forklarede han.

- Sigtelserne mod mig var hårde, for det var som at miste livet, og alt hvad jeg havde. Det påvirkede mig meget, og jeg tænkte, at hvis jeg bare kunne tale med hende, og få hende til at høre på mig, så kunne der måske blive en aftale, sagde han.

Retssagen blev dog aflyst i første omgang, men skulle have været for retten 11 dage efter, at den 41-årige blev skudt og dræbt.

De mange forhold af trusler og brud på tilhold er nu en del af drabssagen.

Retssagen fortsætter onsdag, hvor flere vidner skal afhøres.