53-årig skyldig i skuddrab på ekskone

AALBORG:Retten i Aalborg har onsdag formiddag fundet en 53-årig mand skyldig i drabet på sin ekskone 17. september 2021 på Skelagervej i Aalborg.

Her skød den 53-årige ekskonen en gang i hovedet med en pistol for øjnene af deres to sønner og flere skræmte beboere i Skelagergården.

Under retssagen erkendte den 53-årige, at han skød og dræbte sin 41-årige ekskone. Men han har forklaret, at det ikke var meningen at skyde hende.

Men nævningetinget ved Retten i Aalborg har fundet det bevist, at drabet var nøje planlagt, og at den 53-årige bevidst dræbte sin ekskone, mens hun bad for sit liv og den ældste søn forsøgte at forhindre det.

Flere års trusler

Drabet var kulminationen på flere års problemer efter skilsmissen i 2017. Den nu afdøde kvinde flyttede til Aalborg med deres to sønner, mens den 53-årige blev boende i Hvide Sande og senere i Herning.

Kort tid efter skilsmissen begyndte den 53-årige at chikanere og true sin ekskone i beskeder, også selvom han fik et tilhold.

Truslerne blev så alvorlige, at den 41-årige kvinde fik udleveret en overfaldsalarm af politiet, og den 53-årige blev tiltalt for adskillige overtrædelser af tilholdet samt dødstrusler og psykisk vold.

Ventede på ekskone

Den sag nåede aldrig for retten, for fredag 17. september 2021 satte den 53-årige en skarpladt pistol i hylsteret inden for jakken og kørte fra Herning til Aalborg for at opsøge sin ekskone.

Forinden havde han skrevet på Messenger med sin nevø, hvor han flere gange skrev, at ekskonen skulle dø den dag, og at han var klar.

I Aalborg fulgte han sin ekskones færden med den skjulte gps-tracker, han havde sat på hende bil. Han ventede han i to timer på, at hun kom hjem, og kort før klokken 18.20, da den 41-årig gik mod opgangen i Skelagergården med sine to sønner, fulgte han efter dem.

Ud for opgangen indhentede den 53-årige sin ekskone, og der opstod tumult mellem dem. Det fik beboerne til at rette blikket mod gården, og her blev de vidner til, at den 53-årige trak pistolen og skød sin ekskone.

En af beboerne filmede hele optrinnet - også drabet. Videoen blev et centralt bevis i sagen, men blev afspillet bag lukkede døre.

Bad for sit liv

Retten i Aalborg har også lagt vægt på den grusomme video. I skyldkendelsen fremgår det, at retten lægger vægt på, at den 41-årige kvinde og de to sønner skreg i panik, da de så den 53-årige.

At manden holdt fast i kvinden med den ene hånd og flere gange satte pistolen for hovedet af hende med den anden hånd, mens den ældste søn forsøgte at fjerne pistolen fra sin mor.

Da skuddet faldt, havde sønnen stadig sin hånd tæt ved pistolen, fremgik det af skyldkendelsen.

Retten lagde også vægt på, at den 53-årige kort inden skudafgivelse sagde "Det er slut. Vi er færdige. Det er din skyld, mens den 41-årige kvinde bad for sit liv.

Skyldig i trusler

Under retssagen har den 53-årige forklaret, at han var en presset og desperat mand, fordi han ikke kunne se sine børn efter skilsmissen. Og at han befandt sig i en sindstilstand, hvor han ikke var sig selv, da han dræbte sin ekskone.

Han har også forklaret, at det ikke var hensigten at dræbte den 41-årige kvinde, men har samtidig også sagt, at det ikke var et uheld, at han skød.

Den 53-årige blev også fundet skyldig i de mange trusler, overtrædelse af tilhold og psykisk vold.

Anklager og forsvarer skal nu procedere for, hvilken straf, de mener, den skyldige skal idømmes.