41-årig kvinde blev skudt og dræbt: Overfaldsalarm optog lyd

AALBORG:Retten i Aalborg har nu taget hul på sagen mod en 53-årig mand, der er tiltalt for at have skudt og dræbt sin 41-årige ekskone for øjnene af deres to sønner ud for en opgang på Skelagervej i Aalborg i september 2021.

Den 53-årige erkender de faktisk omstændigheder omkring drabet, ligesom han også erkender våbenbesiddelse af den pistol, der blev brugt til at skyde og dræbe den 41-årige kvinde med.

Derimod nægter den 53-årige de mange forhold for overtrædelse af tilhold, trusler og psykisk vold, som han også er tiltalt for.

Under anklager Mette Bendix forelæggelse kom det frem, at skuddrabet på den 41-årige både er optaget af en overfaldsalarm og filmet med mobiltelefon af et vidne i en lejlighed på Skelagervej.

Episoden blev optaget

Politiet fik 17. september 2021 et alarmopkald fra en overfaldsalarm, som den 41-årige nu afdøde kvinde havde fået udleveret. Overfaldsalarmen begynder også at optage lyd, når den aktiveres og har altså optaget lyden fra skudepisoden.

Samtidig blev politiet også ringet op af flere beboere på Skelagervej, der først fortalte, at en mand truede en kvinde med en pistol. Kort tid efter ringede flere beboer og fortalte, at nu havde manden skudt kvinden.

Da politiet ankom til stedet, fandt de den 41-årige kvinde liggende på jorden med et skudsår i ansigtet. Ved siden af stod den 53-årige mand og på jorden lå en pistol og en afskudt patron.

Den 41-årige kvinde var blevet skudt en gang i hovedet, og hun døde kort tid efter af sine kvæstelser på Aalborg Universitetshospital.

Gps fundet på ekskones bil

Under forelæggelsen kom det også frem, at politiet havde fundet en gps-sender på den 41-årige kvindes bil i forbindelse med efterforskningen.

På den 53-åriges bopæl fandt politiet en manual, der passede med den type gps-sender, der blev fundet på ekskonens bil.

Efterforskningen viste også, at den 53-årige havde skrevet flere gange til et telefonnummer, som sendte gps-koordinater tilbage.