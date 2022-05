54-årig skyldig i Eddie-drab - 47-årig beholder sin frihed

ELLING: Den 54-årige svensker Bengt Johan Reistad er igen fundet skyldig i drabet på Eddie Karl-Johan Christensen, og samtidig har en 47-årig medtiltalt svensk mand beholdt sin frihed.

Det har Vestre Landsret netop afgjort.

Dermed stadfæstede landsretten resultatet fra Retten i Hjørring, da sagen i efteråret blev udrullet.

Under hele sagen - både i byretten og nu i landsretten - har den 54-årige flere gange rystet irriteret på hovedet over de påstande, som han er blevet præsenteret for. Det var også med hovedrysten og himlen med øjnene, at han modtog rettens skyldkendelse.

For landsretten er altså enig i, at det var den 54-årige, der alene stod bag det koldblodige drab 9. maj 2020 omkring klokken 22.

Tiltalt igen

Her blev Eddie dræbt med fire skud på den 54-åriges ejendom på Rendborgvej nord for Elling. Eddie blev efterfølgende brændt på en bålplads ved siden af den campingvogn, han boede i.

Efter sagen ved Retten i Hjørring blev den 47-årige frikendt for drabet, og kunne derfor forlade retten som en fri mand.

Men da den 54-årige - som under hele sagen har nægtet ethvert kendskab til drabet - ankede dommen til landsretten, valgte Statsadvokaten også at anke frifindelsen af den 47-årige.

Derfor har han de seneste uger igen siddet tiltalt for et drab, som han allerede var blevet frifundet for.

47-årig vidste ikke, at Eddie skulle dø

Under både byretssagen - og nu også i landsretten - har den 47-årige nemlig detaljeret forklaret, hvordan den 54-årige skød og dræbte Eddie for øjnene af ham, ligesom han også har forklaret, at han efterfølgende hjalp med at brænde Eddies lig, fordi han blev truet til det af den 54-årige.

Og den forklaring har landsretten vurderet som troværdig og har derfor fundet, at der ikke var bevis for, at den 47-årige vidste eller var med til at planlægge, at den 54-årige skulle skyde og dræbe Eddie, som det ellers har været anklagemyndighedens påstand.

Anklagemyndigheden har også forsøgt at føre bevis for, at Eddie kunne have været i live, da han blev brændt på bålet, som den 47-årige hjalp til med.

Landsretten kom frem til - ligesom byretten - at selvom det ikke kunne fastslås, at Eddie rent faktisk var død, da han blev brændt. Så også her valgte retten at tro på den 47-åriges forklaring: Nemlig at han var overbevist om, at Eddie var død, da han blev lagt på bålet.

Landsret troede ikke på 54-årig

Omvendt var landsretten også klar i mælet omkring den 54-åriges forklaring. Han har både i byret og landsret forklaret, at han hverken så eller hørte noget den aften, Eddie blev dræbt. I stedet har han forklaret, at han drak sig fuld alene og gik i seng.

Men den forklaring købte landsretten ikke og bemærkede i skyldskendelsen, at forklaringen virkede "påfaldende" og "konstrueret".

Landsretten tager stilling til sanktionsspørgsmålet i morgen.

I byretten blev den 54-årige idømt 13 års fængsel, mens den 47-årige fik 10 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En straf, han havde afsonet med den tid, han sad varetægtsfængslet i sagen.