55-årig tiltalt for drab på sin mor: Kræves anbragt i psykiatrien

BRØNDERSLEV:En 55-årig mand sidder tirsdag på anklagebænken i Retten i Hjørring, hvor han er tiltalt for at have dræbt sin 75-årige mor.

Den ældre kvinde døde tidligt om morgenen 30. juli sidste år efter at have været udsat for omfattende grov vold.

Ifølge anklageskriftet mod kvindens søn døde den 75-årige af omfattende skader, efter hun mellem klokken 02.30 og 04.15 var udsat for adskillige slag og spark på kroppen og i hovedet, ligesom hun blev udsat for kvælning.

Drabet skete på den 55-åriges bopæl i Brønderslev, og det var manden selv, der ringede til en pårørende og fortalte, at moren var faldet og havde slået hovedet. Den pårørende ringede herefter 112.

Men det stod dog hurtigt klart, at der ikke var tale om en ulykke, og den 55-årige blev anholdt samme dag og varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling.

Af anklageskriftet fremgår det, at manden ikke er egnet til almindelig straf, og anklagemyndigheden vil derfor have ham dømt til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Der er afsat to dage til retssagen, og der forventes at falde dom onsdag.