57-årig mand snød med kunstsamling til mere end en halv million

AALBORG:Torsdag eftermiddag blev en 57-årig mand dømt skyldig i skyldnersvig, da han havde løjet over for kurator.

Det oplyser anklager Mette Vestergaard.

I 2018 gik den 57-årige mand personligt konkurs. Da han og kurator skulle gøre registrere hans personlige aktiver, løj han om sin kunstsamling i lejligheden.

Kunsten indeholdt blandt andet skulpturer, litografier og malerier og havde en værdi af 632.000 kroner.

Han fortalte kurator, at det ikke var hans - men hans søns - kunstsamling, og dermed ikke skulle registreres.

To måneder senere begyndte den 57-årige at sælge ud af sin kunstsamling. Han solgte 38 genstande til en værdi af 264.300 kroner, og dermed forsøgte han at unddrage fordringshaverne for pengene, vurderede retten.

I retten erkendte den 57-årige sig skyldig.

Den 57-årige blev idømt syv måneders betinget fængsel samt et krav om 120-timers samfundstjeneste. Han modtog dommen.