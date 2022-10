Ville skydes af politiet: 58-årig turde ikke begå selvmord

AALBORG:En 58-årig mand havde ikke selv modet til at begå selvmord og forsøgte derfor at få politiet til at skyde og dræbe ham.

Bevæbnet med en hardballpistol truede han med at skyde både borgere og politibetjente, mens han viftede med pistolen i et flere timer langt drama på Dannebrogsgade i januar.

Dramaet endte med, at politiet skød den 58-årig i benet.

Og det var helt inden for reglerne af politiloven - også selvom politiet undervejs havde fået meldinger om, at pistolen kunne være uægte.

Det fremgår af en afgørelse fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som Statsadvokaten i Viborg har været enig i, og derfor har lukket sagen.

Sådan får du hjælp, hvis du har selvmordstanker Du skal søge hjælp, hvis du har tanker om selvmord.

Hos Center for Selvmordsforskning kan du se en oversigt over, hvor du kan søge hjælp. Kontakt også gerne din egen læge. VIS MERE

Lokkede politi til lejlighed

Skuddramaet begyndte om aftenen 13. januar, hvor den 58-årige omkring klokken 21 ringede til 114 i Frederikshavn og sagde, at han ville tage to pistoler og gå ned på gaden og skyde den første, han mødte.

Opkaldet kom fra mandens lejlighed i Dannebrogsgade i Aalborg. Under grundlovsforhøret mod manden - hvor han ikke selv var til stede, fordi han var indlagt på sygehuset - kom det frem, at han kort forinden havde haft besøg af en veninde, som vurderede manden som utilregnelig på det tidspunkt.

Efter opkaldet til 114 rykkede politiet talstærkt ud til Dannebrogsgade - blandt andet et indtrægningshold.

Og meget tyder på, at det var præcis, hvad den 58-årige havde håbet på. For da politiet var kommet frem, fortsatte han sine trusler om at slå ihjel, og nu var truslerne henvendt sig direkte til politiet.

Flere timers drama

I løbet af de næste timer havde den 58-årige telefonisk kontakt til politiets alarmcentral, hvor hans primære budskab fortsat var at slå nogen ihjel, ligesom han også flere gange sørgede for at vise sin pistol frem i vinduet og truede med at skyde politiet på gaden.

Kort før klokken 01 åbnede manden så hoveddøren på klem. Uden for stod kampklædte betjente. En af dem sigtede direkte på den 58-årige med sin maskinpistol og råbte, at han skulle smide pistolen.

Da den 58-årige i stedet løftede armen og pegede direkte på betjenten med pistolen, blev han skudt i låret.

Skuddet gik igennem låret og brækkede lårbensknoglen og var så alvorligt, at han havde været i livsfare, hvis han ikke havde modtaget førstehjælp af politiet med det samme.

Ville provokere politi til at skyde

Til politiklagemyndigheden har den 58-årige selv forklaret, at han var træt af at leve, men at han "ikke havde nosser" til selv at gøre noget ved det. Han ville derfor provokere politiet til at skyde ham ved at true dem og få dem til at tro, at han havde en rigtig pistol.

Manden har også forklaret, at han synes, det var synd for den betjent, der blev nødt til at skyde ham, og at han ikke synes, at betjenten gjorde noget forkert.

Han har ikke ønsket at klage over politiet - heller ikke over Statsadvokatens beslutning om at lukke sagen.

Troede pistol var ægte

Det lykkedes altså den 58-årige at overbevise politiet om, at han havde en rigtig pistol. Og selvom mandens søn i løbet af aftenen fortalte politiet, at han ikke mente, at pistolen var ægte, så kunne det ikke fastslås med sikkerhed. Det fremgår af politiklagemyndighedens afgørelse.

Betjenten, der affyrede skuddet, har også forklaret, at han - på trods af sønnens informationer - ikke var i tvivl om, at pistolen var ægte, da den 58-årige åbnede døren og pegede direkte på ham.

Betjenten vurderede derfor, at han havde ikke andet valg end at skyde ham, for ellers ville den 58-årige have haft mulighed for at skyde ham.

Politiklagemyndigheden mener heller ikke, at betjenten kunne vide, at der kun var tale om en attrappistol.

Den 58-årige blev efter dramaet varetægtsfængslet, sigtet for trusler mod borgere og politi. Han er tidligere dømt for trusler samt for at have forsøgt at køre en betjent ned med en bil.