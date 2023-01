63-årig dømt for vanvidskørsel: Drak en halv flaske snaps og ramte hundelufter

AALBORG:En nu 63-årig mand er blevet idømt et år og tre måneders fængsel for vanvidskørsel med en promille på hele 2,53, hvor han endte med at køre en hundelufter ned.

Det har Vestre Landsret afgjort tirsdag.

Dermed har landsretten skærpet byrettens dom, hvor dele af straffen blev gjort betinget.

Vanvidskørslen skete 30. oktober sidste år omkring klokken 11.30. Her havde den 63-årig drukket en halv flaske snaps i bilen, inden han kørte videre.

Det sendte hans promille i vejret, og på Byplanvej mistede han kontrollen over bilen, hvor han først kørte ind i en have. Her fik han dog vendt bilen, men på vej ud af haven ramte han først en parkeret bilen, inden han slingrede over et grønt område.

Her ramte han en 53-årig mand, der var ude at gå med sin hund. Hundelufteren blev kørt på hospitalet med flere knoglebrud.

Den 63-årige er derfor dømt for både spirituskørsel og uagtsom legemsbeskadigelse. I dette tilfælde er begge dele vanvidskørsel.

Ifølge de nye regler er det vanvidskørsel, når promillen er over 2,0. Og hvis man forvolder skade på andre, mens man er spirituspåvirket, så er det også vanvidskørsel.