64-årig kvinde vågnede midt om natten - tyve stod og rodede i hendes håndtaske

En 64-årig kvinde fik en forskrækkelse, da hun vågnede klokken 04.32 natten til fredag. Her opdagede hun, at der stod to mænd inde i hendes lejlighed på Ingeborgvej i Frederikshavn.

Den ene af mændene var i gang med at rode i hendes håndtaske, mens den anden stod ved terrassedøren. Den 64-årig bad mændene lade hendes ting være, og det fik de to indbrudstyve til at stikke af, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Efterfølgende kunne den 64-årige konstatere, at hun manglede fire pakker cigaretter og hendes tegnebog. Den fandt politiet uden for terrassedøren, men der manglede et kreditkort, oplyser Peter Skovbak.

Tyvene er formentlig også kommet ind af terrassedøren, og så er de muligvis ankommet på cykel. Udenfor var der nemlig spor i græsset efter cykler.