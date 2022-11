64-årig voldtog retarderet adoptivdatter

HJØRRING:En nu 64-årig mand fra Vendsyssel blev fredag ved Retten i Hjørring dømt for voldtægt uden samleje og blufærdighedskrænkelse af sin 21-årige retarderede og hjemmeboende adoptivdatter.

Straks efter dommen på halvandet års fængsel - hvoraf seks måneder blev gjort ubetinget - blev manden sat på fri fod, efter at han har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i slutningen af maj i år.

De rsterende ni måneder af dommen blev gjort betinget med krav om, at manden nu skal i sexologisk behandling.

- Jeg er tilfreds med dommen, men den dømte mand udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen, fortæller Katja Gram fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Overgreb startede juleaften

Ifølge anklageskriftet, hvor manden blandt andet var tiltalt efter voldtægtsparagraffen i straffeloven, startede overgrebene juleaftensdag i fjor og fortsatte indtil slutningen af maj i år. Manden, der bor sammen med pigens mor og adopterede hende, da hun var to år gammel, var blandt andet tiltalt for at have fået adoptivdatteren til at masturbere sit lem flere gange, ligesom anklagerne gik på, at han flere gange havde berørt den unge kvindes kønsdele og baller samt set pornofilm i hendes selskab.

Ifølge Katja Gram erkendte den 64-årige, at adoptivdatteren et par gange "havde fået lov til at masturbere hans lem". Derudover nægtede han sig skyldig i anklagerne.

Efter dommen forlod den 64-årige mand retten sammen med den 21-årige kvindes mor, som han fortsat lever sammen med.