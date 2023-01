68-årig fik gevinst: Afslørede fup i optrækket

ØSTER HURUP: Det var ellers en dejlig besked at få ind på skærmen. Men hun troede ikke helt på den. Og det kan den 68-årige modtager være glad for i dag.

På beskeden, som dukkede op med et pling torsdag kort før middag, stod der at hun havde vundet 6500 kroner.

Afsenderen var en god bekendt, så hvad kunne være bedre?

Kvinden skulle bare lige sende nogle vigtige personlige oplysninger, så ville pengene blive overført til hendes konto, lød beskeden. Andet behøvede hun såmænd ikke at gøre for at blive et nøk rigere.

Spurgte svindler

Heldigvis tænkte kvinden sig om. Hvorfor var det for eksempel en veninde, der sendte hende besked om gevinsten, og ikke dem, hun havde vundet hos?

Hun sendte nogle personlige spørgsmål tilbage, som kun veninden burde kunne svare på. Noget svar fik hun aldrig, for beskeden var lavet af svindlere, der ville snyde sig til hendes identitet og dermed hendes penge.

Kvindens reaktion får da også ros fra vagthavende hos politiet i Hobro. Det er en rigtig god idé at tjekke afsenderen, hvis man får en besked, der næsten er for god til at være sand.

Da svindlen ikke blev gennemført venter politiet ikke at efterforske den yderligere.