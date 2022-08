68-årig kom galt afsted på el-løbehjul

AALBORG:Det gik galt fredag middag, da en 68-årig mand af ukendte årsager kørte ud foran en bil på Hobrovej i det sydvestlige Aalborg.

- Han kom kørende langs vejen. Vi ved ikke helt, hvordan det skete, men han endte ude foran en kvindelig bilist, der ikke kunne nå at bremse, fortæller vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Alarmen lød 11.38.

- Han fik nogen skrammer i hovedet, og er blevet kørt ind for at blive tjekket. Men alt tyder på, at han ikke er kommet alvorligt til skade, fortæller vagtchefen.