Endnu et hjemmerøveri: Røver med jagtgevær truede ældre kvinde

En 68-årig kvinde blev fredag formiddag røvet i sit eget hjem ved Jerslev. Her truede gerningsmanden kvinden med et jagtgevær til at udlevere et dankort.

Og det kan være samme gerningsmand, som stod bag lignende forbrydelser i Klokkerholm og Flauenskjold sidst i juli, vurderer politiet.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen om fredagens hjemmerøveri, der skete på Trangetvej nordøst for Jerslev klokken 10.41.

- Et hjemmerøveri er en meget voldsom oplevelse for ofret og helt, helt uacceptabel adfærd – det er meget grov kriminalitet og meget utryghedsskabende, udtaler efterforskningsleder i sagen, politikommissær Thomas Due Albrektsen fra politiets efterforskningscenter i Hjørring.

Truer med jagtgevær

Siden ultimo juli har Nordjyllands Politi efterforsket de to andre hjemmerøverier, som fandt sted i Klokkerholm-området den 28. juli og Flauenskjold den 24. juli.

Efterforskerne vurderer ud fra gerningsmandens modus og signalement, at der kan være tale om den samme person.

- Alle tre steder har gerningsmanden valgt at slå til på lidt isolerede adresser og mod enlige, ældre personer, og har ved brug af jagtgevær forsøgt at true sig til at få udleveret værdier, forklarer efterforskningslederen.

Massiv efterforskning iværksat

Nordjyllands Politi er nu i gang med en lang række efterforskningsskridt i forbindelse med røveriet i Jerslev, heriblandt afhøringer, forhøringer, undersøgelser på gerningsstedet, sporsikring og sporsøg med hunde.

Gerningsmanden beskrives således:

• Mand

• 175 cm høj

• Lys hud

• Kraftig i ansigtet

• Talte dansk

• Var iført blå jakke, cowboybukser, blå sko, mørk rullekrave trukket op over ansigtet.

Politikommissær Thomas Due Albrektsen opfordrer borgere være opmærksomme:

- Vi er meget interesseret i oplysninger, hvis nogen har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet – eller som i øvrigt kan bidrage med oplysninger til sagens opklaring. Hvis nogen i området har installeret overvågningskamera, eller har kørt i en bil med dashcam i området omkring Trangetvej omkring gerningstidspunktet, så hører vi gerne fra dem. Det samme gælder hvis man har observeret en mand der passer på signalementet – særligt i nærheden af hæveautomater i det nordjyske.

Har man oplysninger kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.



Af hensyn til det igangværende efterforskningsarbejde har Nordjyllands Politi ingen yderligere informationer i sagen.