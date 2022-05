69-årig skulle købe ulovlige cigaretter for venner - men så kom politiet

BRØNDERSLEV:I en sag om indsmugling af 1,2 millioner cigaretter blev en 69-årig mand torsdag dømt for at forsøge at købe 310.000 af de ulovlige cigaretter.

Det oplyser anklager Jette Rubien.

Den 69-årige havde samlet hele 240.000 kroner sammen i kontanter blandt venner, som også gerne ville have fat i nogle billige, afgiftsfrie cigaretter.

23. oktober 2020 skulle den 69-årige så have hentet de mange cigaretter, som han på det tidspunkt allerede havde betalt bagmændene for. Men det lykkedes aldrig.

Der var nemlig andre til stede på adressen i Brønderslev end blot forventningsfulde købere.

Politiet slog til

Nordjyllands Politi havde igennem længere tid efterforsket mod det, de betegner som et organiseret miljø, der indsmuglede cigaretter der formentlig er ulovligt produceret i udlandet.

Denne dag slog politiet så til i en større aktion. På adressen fandt politiet fire paller med ulovlige cigaretter. En gruppe personer blev anholdt - heriblandt den 69-årige.

Han er dog den eneste, der nu har fået dom, da han også er den eneste, der har tilstået.

I Retten i Hjørring blev han idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om 100 timers samfundstjeneste, fortæller anklager Jette Rubien.

Dermed venter der stadig en eller flere retssager mod flere personer - blandt andet mod bagmændene i smuglersagen.