71-årig slået og sparket på åben gade - nu søger politiet vidner

FREDERIKSHAVN: Nordjyllands politi søger nu efter vidner til et groft og tilsyneladende helt umotiveret overfald på en 71-årig mand i Frederikshavn.

Overfaldet skete den 5. marts på Skivegade i Frederikshavn. Her kom den 71-årige mand cyklende hen ad Skivegade, da han blev kontaktet af en mand, der slog den 71-årige flere gange i ansigtet.

Da offeret faldt om på kørebanen på grund af de mange slag, blev han sparket i hovedet.

Efter volden gik den mistænkte fra stedet hen ad Århusgade mod vest i retning mod en cykelsti/stisystem.

Beder offentlighed om hjælp

Politiet har endnu ikke fundet frem til voldsmanden, og derfor beder man nu offentligheden om hjælp.

- Vold er helt uacceptabelt, og vi skal have den mistænkte i sagen afhørt. Desværre har vores hidtidige efterforskningsskridt endnu ikke ført frem til, at vi kan fastlægge hans identiet – og derfor går vi nu i offentligheden med sagen. Det sker i håbet om, at der er nogle borgere, som kan bidrage med informationer, der kan være med til at fastlægge mistænktes identitet – således at han blive afhørt til sagen og i fornødent omfang kan blive stillet til regnskab for sine handlinger, siger lederen af efterforskningen, politikommissær Michael Elkjær i en pressemeddelelse.

Voldsmanden beskrives som:

Omkring 50 år gammel,

180-190 cm. høj

Han var iført en sort hue og army-brun softshell/windbreaker jakke.

Derudover gik den mistænkte med en hund, som beskrives som en stor hund, eventuelt schæferhund eller en ruhåret hønsehund.

Har man oplysninger i sagen, eller ved hvem den mistænkte er, så kan man ringe til Nordjyllands Politi på telefon 114.

Den 71-årige kom ikke alvorligt til skade ved voldsepisoden.