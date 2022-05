81-årig dræbt ved ulykke på landejendom

Drømmer du også om et romantisk hvidt badehus? Sådan realiserede Hans sin sommerdrøm Det er stort set umuligt at få fat i en strandgrund og et af de attraktive hvide badehuse, der om sommeren står på stranden ved Løkken og Blokhus. Men har man en gammel trailer og en god portion fingersnilde, kan man som Hans Pedersen selv bygge et charmerende frirum. Få inspiration og se hvordan huset blev bygget, trin for trin