90-årig i solouheld: Muligt ildebefindende

THY/MORS:Mandag morgen kan lokalpolitiet i Thisted berette om en stribe færdselssager, der har udspillet sig i Thy og på Mors i løbet af den forgangne weekend.

Fredag morgen kl. 9 skete et færdselsuheld på Thistedvej ved Hanstholm.

Her var en 90-årig mand på vej i bil i nordvestlig retning, da han pludselig kom ud for et solouheld. Den ældre mand blev efterfølgende kørt til tjek på sygehuset.

- Vi kigger på sagen i forhold til at afklare, om han har fået et ildebefindende, i forhold til vurdering af videre kørekortforhold, siger politikommissær Henrik Jensen.

Senere samme dag kl. 13 skete et lille færdselsuheld i Thisted, ved rundkørslen Østerbakken/Nordhavnsvej.

Her stødte to personbiler, begge Mercedes, sammen ved rundkørslen. Uheldet skete ved lav fart, ifølge politiet helt ned til 5 km/t, og derfor kom hverken mennesker eller biler noget særligt til ved episoden.

Bilerne var ført af henholdsvis en 21-årig mand og en 18-årig kvinde.

På Mors fik politiet anmeldelse om et færdselsuheld i Nykøbing fredag kl. 15.16.

Her kom en 66-årig kvinde fra Erslev kørende i bil ad Nygade, da hun ville dreje til højre ind på Fårtofts Plads ved parkeringshuset.

Hun overså imidlertid en knallert, ført af en 17-årig pige, hvorfor bil og knallert kolliderede.

Den 17-årige knallertfører blev efterfølgende kørt til sygehuset i Thisted for at blive tilset, men hun var ikke umiddelbart alvorligt tilskadekommen.

- Vi ser nu nærmere på sagen i forhold til en eventuel vigepligtsforseelse, siger politikommissær Henrik Jensen.

Et par spritbilister blev det også til på weekendens døgnrapport.

Først fredag kl. 17, hvor en patrulje traf en bil på Klostergade i Vestervig. Føreren, en 55-årig mand fra Hundborg, blev skønnet påvirket af alkohol.

Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, hvorefter han blev taget med til udtagning af blodprøve.

Lørdag eftermiddag kl. 17 blev en bil stoppet på Nørrebro i Nykøbing, og her var der ligeledes mistanke om spritkørsel.

Denne gang var der tale om en 56-årig lokal mand, som blev anholdt, sigtet og taget med til blodprøveudtagning.