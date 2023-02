95-årige Marie snød tricktyv: - Han tilbød at hjælpe mig

LØKKEN: Det var fredag ved frokosttid i sidste uge. Marie Mikkelsen stod i køkkenet i sin lejlighed tæt ved Brugsen i Løkken. Hun kom til at kigge ud af vinduet og opdagede en mand, som vinkede ind til hende.

- Jeg vinkede ikke tilbage, det gjorde jeg ikke, men alligevel kom han ind af min dør, fortæller Marie.

Manden gik ind i entreen hos Marie og smed sin jakke på gulvet. Samtidig begyndte han at fortælle om, hvor slemt det var med de mange indbrud i området.

- Han fortalte om naboen, der heller ikke havde låst sin dør, og at det jo godt kunne være, at jeg også havde fået taget nogle ting, fortæller Marie.

Klarer det meste selv

95-årige Marie tager tydeligvis oplevelsen i stiv arm. Hun er glad for sin lejlighed, som hun har haft i de seneste 11-12 år. Den ligger midt i byen og er fyldt med smukke ting fra et langt liv. Marie har to børn: Bodil og Carsten, der begge også bor i byen.

Marie fik en blodprop i hjernen for år tilbage og er dårligt gående, men med sin rollator klarer hun det meste selv.

Marie Mikkelsen har boet i sin lejlighed i 11-12 år og klarer det meste selv. Foto: Bente Poder

Hun fortæller levende om oplevelsen med den ubudne gæst:

- Han sagde, at det jo også kunne være, at jeg havde nogle pæne ringe, om ikke vi skulle gå en runde og se, om der var noget væk. Jeg svarede, at jeg havde været hjemme hele formiddagen, så det var der ingen grund til!

Manden fortalte også om, at to navngivne naboer havde haft indbrud, og at den ene havde fået taget flere tusinde kroner. Alligevel blev Marie ved at afvise ham, og det lykkedes hende at holde ham i entreen.

Og da han sagde, at det var vigtigt at kigge til hendes smykker, fordi hendes dør jo havde stået åben, så svarede Marie ham, at det var fordi, hendes datter var på vej.

Tricktyven kom ikke længere end entreen hos Marie Mikkelsen. Foto: Bente Poder

Fluks samlede manden sin jakke op og forsvandt - uden at sige farvel.

- Jeg løj!, fortæller Marie med et stort smil. Datteren havde ikke varslet noget besøg.

Sønnen tog affære

Straks efter besøget ringede Marie til sin søn, Carsten Mikkelsen, der bor i Josefines Have tæt på Marie. Og kort tid efter spottede Carsten en mand gå fra rutebilstationen ved Brugsen mod Støberigården i Løkken, hvor der også er ældreboliger. Manden passede til Maries beskrivelse og opførte sig underligt, hvorfor Carsten sprang på cyklen og satte efter ham.

- Han tog sin jakke og halstørklæde af, mens han gik rundt, så jeg spurgte ham, hvad han havde gang i, fortæller Carsten.

Manden snakkede igen om noget med de mange indbrud, og at naboen havde fået stjålet så mange penge. Det fik Carsten til at lade som om, at han tastede nummeret til politiet, hvorefter manden gik ad Søndergade og stak af.

Nu bliver døren låst

Marie beskriver den ubudne gæst som værende pæn i tøjet, lidt mørk i huden og lidt kraftig. Og han talte dansk.

Oplevelsen har ikke gjort hende bange.

- Jeg kunne da ikke lide det, og det var med at få ham ud hurtigst muligt, men jeg er ikke bekymret nu. Jeg regner med at han er langt væk. Og nu låser jeg døren hver dag, også om jeg så bare skal ud med skraldet, understreger Marie.

Fremover låser Marie Mikkelsen sin dør - også når hun bare skal ud med skraldet. Foto: Bente Poder

Hun er mere opmærksom nu og vil gerne advare andre mod at have døren stående åben.

Oplevelsen blev selvfølgelig anmeldt til Nordjyllands Politi, der gennem de seneste uger har fået flere lignende henvendelser. Politiet roste Marie for hendes snarrådighed.