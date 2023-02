Aalborg Lufthavn ramt af angreb: Er det russerne, der står bag?

- Infrastrukturen i de danske lufthavne er blevet lagt ned på grund af koranafbrændinger.

Sådan lød beskeden på det sociale medie Telegram i sidste uge, ledsaget af et billede af et fly, der styrter i en ørken. Beskeden var underskrevet hackergruppen Anonymous Sudan, og samme dag var flere danske lufthavnes hjemmesider nede i kortere tidsrum.

Også Aalborg Lufthavns hjemmeside var nede, og salgs- og marketingdirektør Martin Svendsen fortæller nu, at det handlede om flere angreb efter hinanden.

- Det eneste, vi kan se, er, at vi har haft tre forskellige overbelastningsangreb onsdag morgen og formiddag.

Aalborg Lufthavn fortæller, at angrebene varede i kort tid ad tre omgange, men ud over at hjemmesiden var nede, var der ikke nogen effekt af angrebet.

- Det har ingen som helst betydning haft, som vi kan se, siger Martin Svendsen.

Står russerne bag?

Alt tyder på, at det er hackergruppen Anonymous Sudan, der står bag.

Anonymous Sudan er en prorussisk gruppe, som er en del af et russisk hackernetværk, der hedder Killnet, og motivet bag angrebet kan lige så godt være modstand mod Nato, som det kan handle om koranafbrændinger.

Det mener Marcus Murray, der er stifter af det svenske cybersikkerhedsfirma Truesec Group.

Om det er tilfældet i Aalborg Lufthavn, vil Martin Svendsen ikke spekulere i.

- Vi kan jo se, hvad medierne skriver, men vi har ikke nogen viden om, hvem der skulle stå bag angrebet, siger han.

Er der noget, I kan eller skal ændre for at undgå, at det sker en anden gang?

- Vi kigger på vores procedurer og sikkerhed, men som jeg har fået at vide, er det små justeringer, der skal til.

Ud over Aalborg Lufthavn har andre lufthavne, flere sygehuse i Region Hovedstaden, Folketinget, Energistyrelsen og Undervisningsministeriet været ramt hen over den seneste uge.

Alt tyder på, at angrebene kun har har ramt hjemmesider og ingen andre konsekvenser har haft.