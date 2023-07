Advarsel: Ældre ægtepar mistede 50.000 kr.

NORDJYLLAND:Det sker gang på gang - og nu er det sket igen: Ældre mennesker har fået franarret deres kort og kortoplysninger.

Nordjyllands Politi oplyser, at man fredag formiddag modtog anmeldelse om endnu et af de tyverier, der går ud over godtroende ældre.

- Vi har haft en sag i dag og de forløbne dage flere stykker. Omkring kl. 10 blev et ældre ægtepar på 94 og 87 år opsøgt på telefonen af nogen, som sagde, de er var fra deres bank. De sagde, at de ville komme forbi og hjælpe med at stoppe misbrug fra ægteparrets konto, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Der kom så nogen forbi, som hentede det ældre ægtepars kort og koder.

- Og så skete der jo massivt misbrug efterfølgende, konstaterer vagtchefen.

Ægteparret fra Hasseris mistede omkring 50.000 kroner. Og opfordringen fra vagtchefen er klokkeklar:

- Lad nu være med at udlevere koder og kort. Lad være med at reagere på noget, når banken ringer. Vær mistænkelig. Bed om at få et nummer, så man kan ringe tilbage.