Hvis Sofie fra Rigspolitiet ringer, skal du være på vagt

NORDJYLLAND:Politiet advarer nu mod en ny type af telefonsvindel.

Nordjyllands Politi oplyser således på deres Facebookside, at:

"Onsdag klokken 19.26 ringede en anmelder bosiddende i Frederikshavn Kommune til os. Han havde nemlig fået et opkald fra en kvinde, der påstod, at hun var fra Rigspolitiet i København. Nummeret, der ringede, endte på 1448, hvilket nogle af politiets numre gør, så det kunne jo godt ud fra en umiddelbar og hurtig betragtning fremstå som troværdigt".

Denne Sofie sagde til anmelder, at en person havde optaget et lån på et større beløb, nemlig 43.000 kroner, fra anmelders konto, og at hun i den forbindelse skulle bruge anmelders kontonummer.

Anmelderen, en ældre herre, var heldigvis vaks, vågen og vagtsom, og han afviste derfor at oplyse kontonummeret til Sofie, der reagerede ved at afbryde telefonopkaldet.

Nordjyllands Politi kan supplere med, at:

"Vi faktisk kender (den rigtige) Sofie fra Rigspolitiet, og vi ved, at hun aldrig ville ringe og spørge efter personlige bank-oplysninger. Ja, faktisk vil ingen - hverken banker, myndigheder eller andre virksomheder - ringe til borgere og bede om at få adgang til netbank, om at overføre penge eller om andre personlige oplysninger, for eksempel koder til MitID".

Rådet lyder derfor:

Vær på vagt: Hvis nogen pludselig ringer og beder dig overføre penge, så er det svindel. Og er du udsat for et fupopkald, så betaler uhøflighed sig. Smæk på. Bare smæk på. Og er du i tvivl, så ring selv til banken, politiet (på 114) eller en nærtstående.