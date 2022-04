Advokat kritiserer politi for åbenmundethed i Mia Stevn-sag

En 36-årig mand, der har været en af to mistænkte i sagen om drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn, er lettet over, at han ikke længere er sigtet.

Men hans advokat, Jakob Dalsgaard-Hansen, er også kritisk over for, hvordan politiet har håndteret hans sigtelse i sagen.

- Han er selvfølgelig lettet over, at politiet nu endelig er kommet frem til den samme konklusion, som både by- og landsret.

- Men man kan godt være frustreret over den tid, det har taget at komme hertil, og den åbenmundethed, politiet har haft med at fastholde, at han stadig var sigtet, siger advokaten og tilføjer:

- Konklusionen, vi får med sigtelsesopgivelsen i dag, er ikke et spørgsmål om en ny retning, sagen har taget. Det er et spørgsmål, om politiet har villet indse, at de har taget fejl.

Nordjyllands Politi har tirsdag i en pressemeddelelse oplyst, at sigtelsen mod manden er frafaldet.

Politiets efterforskning har vist, at han ikke har noget at gøre med, at Mia Stevn forsvandt, og at hun senere blev fundet afgået ved døden. Men det bliver svært for den 36-årige at vende tilbage sit liv, forklarer advokaten.

- Det har været en enorm belastning for min klient, og det vil det også være lang tid frem, fordi han bor i samme by, som han er opvokset i. Han har haft et arbejde, som han er sygemeldt fra på grund af stress, siger Jakob Dalsgaard-Hansen.

Mia Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade natten til 6. februar.

Den 9. februar blev de to mænd anholdt, og dagen efter blev de stillet for en dommer i Retten i Aalborg. Den ene, der nu er renset for mistanke, blev løsladt af dommeren, og samme konklusion kom landsretten senere frem til.

Den anden blev varetægtsfængslet og har været det siden. De nægter sig begge skyldige.

Jakob Dalsgaard-Hansen fortæller, at hans klient har udtalt sig både i retten og i afhøringer hos politiet.

- Min klient har udtalt sig fra dag nummer ét, siger han.

Samme dag, som de to mænd blev fremstillet i retten, fandt politiet ligdele i Dronninglund Storskov, som viste sig at stamme fra den unge kvinde.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi mener ikke, at de kunne have været hurtigere til at droppe sigtelsen.

- Der er gået knap to måneder. Det er en stor, alvorlig sag og en meget stor og omfangsrig efterforskning. Vi har arbejdet intenst på det, og vi skal være fuldstændigt sikre i vores sag, inden vi meldte det her ud, siger han.

Drabssagen har fået stor opmærksomhed, og vicepolitiinspektøren mener, at de har forsøgt at varetage beskyttelsen af de sigtede på bedste vis.

- Det er en sag, som har påkaldt sig en enorm opmærksomhed, og jeg er med på, at vi også har et beskyttelseshensyn at tage over for de sigtede i sagen.

- Det synes jeg, at vi har forsøgt at varetage på bedste vis. Men man må også sige, at medierne her har været meget pågående og løbet mange ting op selv. Det kan vi jo ikke stå på mål for i politiet, siger Frank Olsen.

/ritzau/