Ældre ægtepar ”glemte at betale” for otte poser træpiller

VEDDUM:I landsbyen Veddum i Østhimmerland ligger Veddum Træpillesalg, en familiedreven virksomhed, der med egne ord ”sælger biobrændsel i form af træpiller og briketter til rimelige priser”.

Her kan man købe sine varer via et tillidsbaseret system, hvor kunderne skriver sig på en liste, fortæller hvor mange poser, de har taget fra skuret, og betaler via MobilePay.

Det plejer at gå helt efter bogen, fortæller Frans Christensen, der ejer virksomheden med sine ”to voksne knejter”. Men i lørdags oplevede de en episode, hvor et ældre ægtepar ”glemte at betale” på en måde, der fremstod mistænkelig.

- Min store knejt han sad ude i bilen og så et ældre ægtepar gøre holdt ved skuret. De læssede syv-otte poser ind i bagagerummet og kørte deres vej igen. Da han så gik over og tjekkede, kunne han se, at de hverken havde skrevet sig på listen eller betalt, siger Frans Christensen.

Frans kører afsted med nogle træpiller på den truck, de kalder Elhunden. Både han og sønnerne har andre jobs ved siden af arbejdet i Veddum Træpillesalg. Foto: Privat

Hele optrinnet blev fanget af overvågningen, hvad ægteparret måske ikke havde opfanget. Faren og knejterne gik i tænkeboks. Hvordan skulle de reagere?

Det kan jo være

Det virkede ved første øjekast usandsynligt, at der var tale om en forglemmelse. Men de kunne ikke være hundrede procent sikre på, at ægteparret havde urent mel i posen. Måske var de vitterligt bare usandsynligt glemsomme. Frans og knejterne besluttede sig for at lade tvivlen komme ægteparret til gode.

- Så vi har ikke tænkt os at dele billeder af overvågningen eller at anmelde dem. Vi skal ikke hænge nogen ud. Det kan jo være, de rent faktisk havde glemt det, siger Frans Christensen.

De valgte derimod at dele et opslag på Facebook, hvor de - med slet skjult ironi - bad det "glemsomme ægtepar" om at melde sig på banen og betale.

Frans fortæller, at de ikke reelt gjorde sig nogen forhåbning om at se ægteparret igen. Opslaget var, mest af alt, tænkt som en venlig påmindelse til kunderne om at huske at betale. Det er nemlig sket før, om end ikke i denne størrelsesorden.

Episoden får i sidste ende den konsekvens, at Frans og knejterne fremover vil hænge et fjernsyn op i skuret tæt ved varerne, så kunderne kan se en livetransmission af sig selv, når de – forhåbentlig – står med kuglepennen i hånden og noterer, hvor mange poser de har tænkt sig at læsse ind i bilen.

Til hjælp for de glemsomme.