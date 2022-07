Ældre ægtepar kørte af vejen og ramte buskads

FARSØ: Indsatsleder Palle Olesen fra Nordjyllands Beredskab havde frygtet en alvorlig ulykke, da han lørdag lidt før kl. 13 blev sendt ud til et færdselsuheld på Farsøvej.

- Det var et ældre ægtepar, der var kørt af vejen. Om manden, der førte bilen, havde forsøgt at undgå et dyr eller noget, ved jeg ikke. Det var heldigvis ikke et stort vejtræ, de var kørt ind i, som jeg troede ud fra meldingen, men et buskads, fortæller indsatslederen.

Selvom uheldet ikke endte med livstruende skader, måtte kvinden i bilen hjælpes ud og køres med ambulance til sygehuset, da hun klagede over smerter i ryggen. Manden måtte ligeledes en tur omkring skadestuen til et rutinemæssigt tjek.

Bilen blev beskadiget i højre forende, hvor både kofanger og fælg tog fra i sammenstødet.