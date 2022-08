Ældre mand blev tilfældigt røverioffer: To mænd truede med hobbykniv og stjal Mercedes

NØRAGER:30. april omkring klokken 00.45 ringede det på døren hos en ældre mand i Nørager. Udenfor stod to unge mænd, og da den ældre mand åbnede døren, blev han truet med en hobbykniv til at udlevere nøglerne til hans Mercedes.

Den ældre mand var en helt tilfældig borger, som en 20-årig og en 22-årig mand den nat besluttede sig for at røve.

I Retten i Aalborg forklarede de, at de skulle bruge en bil, uden at komme nærmere ind på hvorfor, og det kom altså til at gå ud over den ældre mand.

Anholdt efter to dage

De to unge mænd stjal også mandens mobiltelefon og et hævekort, inden de kørte væk i hans bil. To dage senere blev de anholdt - den ene mand meldte sig selv, mens den anden blev opdaget af politiet i den stjålne Mercedes.

Onsdag blev de to mænd så dømt for det grove røveri samt for en række andre forhold. Den 22-årig mand fik et år og seks måneders fængsel, mens den 20-årige fik et års ubetinget fængsel.

Det oplyser anklager Patrick Sørensen.

Uenig om roller

I retten erkendte de to mænd, at det havde været i Nørager om natten 30. april, og at de havde taget den ældre mands bil.

De var dog uenige i, hvem der havde truet med kniven, og om det overhovedet var røveri og ikke blot brugstyveri, forklarer anklageren. Retten dømte dem dog begge for røveri.

De to mænd blev også dømt for vold, der blev begået fem dage før røveriet. Her havde de kørt efter en anden bil, hvori der sad andre mænd. Da de indhentede den anden bil, overfaldt de en af mændene og slog og sparkede ham flere gange, inden de flygtede fra stedet.

Det forhold erkendte de sådan set også - men igen var der uenighed om rollerne under volden, forklarer anklageren.

Den 22-årige blev desuden dømt for et andet tyveri af bil, mens den 20-årige også blev dømt for at have kørt i narkopåvirket tilstand.

Den 22-årige ankede sin dom på stedet, mens den 20-årige valgte at modtage sin dom.