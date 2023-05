Ældre par overraskede indbrudstyve - blev skubbet omkuld

SKAGEN:Et ældre ægtepar i 70'erne fik sig en ubehagelig forskrækkelse, da de natten til mandag vågnede ved, at to indbrudstyve rodede rundt i deres hus i Skagen.

Det var kort før klokken fire, at det ældre par vågnede ved, at de hørte lyde i huset på Thorkildsvej.

Det viste sig, at to indbrudstyve havde knust en rude for at komme ind og var gået i gang med at samle PH-lamper sammen fra huset, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Da parret gik ned for at se, hvad der skete, overraskede de indbrudstyvene, der reagerede voldsomt på at blive opdaget.

Tyvene skubbede parret omkuld og tog herefter flugten, fortæller Peter Skovbak.

Det ældre ægtepar kom ikke til skade, men er noget rystede efter episoden.

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra folk, der kunne have set noget i området omkring Thorkildsvej i Skagen natten til mandag.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.