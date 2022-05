Afrikansk dyr forsvundet fra Aalborg Zoo

AALBORG:En hammerhovedhejre var væk, da dyrepasser Christian Yde mødte ind på sit arbejde i Aalborg Zoo torsdag morgen.

Fuglen, der er lidt større end en krage og er kendetegnet ved sin brune fjerpragt og karakteristiske hoved, var ikke længere i buret med dværgflodhestene, som den plejede.

- Jeg kunne hurtigt se, at døren ud til stod åbent. Det skulle den ikke, siger dyrepasseren.

Døren ud til savanne-området, som flodhestene bruger, når de skal ud og græsse, var ikke blevet lukket ordentligt, da dyrepasserne forlod savannen onsdag. I løbet af natten havde flodhestene fået skubbet døren op, så hammerhovedhejren kunne flyve ud.

Nu håber Christian Yde, at de kan få den forsvundne fugl hjem igen.

Dyrepasseren fortæller, at de sjældent oplever, at dyrene forsvinder fra den zoologiske have.

- Jeg har været dyrepasser her i syv år og har ikke oplevet det før nu, siger Christian Yde.

En hammerhovedhejre er forsvundet fra Aalborg Zoo. Foto: Aalborg Zoo

Hammerhovedhejren har sin oprindelse i Afrika, men dyrepasseren vurderer, at den godt kan overleve i den danske natur i sommermånederne.

Aalborg Zoo krydser fingre for, at fuglen kan komme hjem igen, selvom det kan være svært.

- Det er desværre sjældent, vi får fat i løsslupne fugle igen, siger dyrepasseren.

Han understreger samtidig, at fuglen ikke er farlig for mennesker.

Fuglen lever af fisk, insekter og krebsdyr, så den kan muligvis spottes ved dambrug, fiskesøer eller havedamme.

Har du set fuglen eller har oplysninger om den, så kontakt politiet på 114.