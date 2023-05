Afsløret: Kvinde ramte Tesla med 130 km. i timen og forsvandt

HOBRO:Opklaringen af et mærkeligt sammenstød på motorvejen blev torsdag udsat, da en færge sejlede til Norge.

Ombord var en 41-årig norsk kvinde, som om morgenen havde været hovedperson i et uheld ved Hobro, der ikke var så let at opklare, som det først så ud til.

Ved syvtiden om morgenen kørte kvinden ind i siden på en 22-årig dansk bilist fra Aarhus-kanten, da hun overhalede indenom på motorvejen mellem Hobro-afkørslerne nord og vest i nordgående retning.

Kørte bare videre

Hastigheden var omkring den tilladte maksimum-hastighed på stedet på 130 kilometer i timen, men ingen af bilerne led mere skade end, at de kunne fortsætte kørslen. Imidlertid kørte kvinden videre uden at give sig til kende, og det fik den danske chauffør til at kontakte politiet.

Betjente fik også stoppet kvinden nær Aalborg. Og da hun påtog sig skylden, var sagen umiddelbart opklaret, og hun fik lov til at køre videre. Men snart ringede telefonen igen ringede hos politiet.

Påkørt med vilje

Den 22-årige chauffør kunne nu fortælle, at Teslaens kameraer havde optaget sammenstødet, og at det så meget ud til, at kvinden kørte ind i hans bil med vilje.

På dette tidspunkt var kvindens færge sejlet mod nord med hende ombord, så nu skal politiet omkring norsk politi for at afslutte sagen, når man får video-optagelserne set grundigt igennem.

De to chauffører lader ikke til at kende hinanden. En teori kunne være, at kvinden med sin inderhaling ville markere utilfredshed med ikke hurtigt nok at få plads i den anden vognbane, medgiver vagthavende.

Under alle omstændigheder er en påkørsel med 130 kilometers hastighed særdeles farlig og ikke noget, politiet kan lade gå upåtalt hen.