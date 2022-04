Afsonede narkodom med fodlænke - fortsatte narkohandel hjemmefra

THISTED:En 21-årig mand med bopæl på Østergade i Thisted fik natten til lørdag kl. 00:45 uventet besøg af ordensmagten.

Manden afsoner en narkodom med fodlænke, men det holdt ham ikke tilbage for at fortsætte sin kriminelle løbebane, fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Ved en ransagning fandt politiet effekter relateret til narkohandel, og manden blev derfor anholdt. Senere lørdag blev han stillet for en dommer og varetægtsfængslet frem til 29. april.

Samtidig blev manden sigtet for tyveri af en iPhone fra Plantagehuset 19. marts, hvor manden blev identificeret på baggrund af videoovervågning.

På Østergade kl. 00:50 traf politiet desuden en 30-årig mand med bopæl i Thisted Kommune. Han var i besiddelse af 3,7 gram hash.

Ved en anden ransagning på Asylgade fredag eftermiddag kl. 16:23 var der også bid for politiet.

På baggrund af et tip havde politiet fundet frem til en 33-årig mand, der viste sig at være i besiddelse af 153 gram hash, 43 gram amfetamin, 3 gram kokain og to joints.

Derudover blev to bilister i weekenden taget for narkokørsel. Kl. 19:01 lørdag aften blev en bil stoppet på Frederikstorv, og bilens fører, en 29-årig mand fra Thisted, testede positiv for narko.

Søndag aften kl. 18:10 på Vinkelalle i Tilsted kom turen til en 40-årig kvinde fra Thisted, der blev stoppet, da hun kom kørende i bil. Kvinden testede positiv for narko og blev sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.