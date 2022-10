34 skyldnere anholdt af politiet

HJØRRING/JAMMERBUGT:Politiet anholdt torsdag 34 personer og kørte dem til en politistation, hvor en foged sad og ventede på dem.

De 34 personer havde nemlig det til fælles, at de alle havde en mellemværende med fogedretten, som de ikke havde sørget for at få ud af verden.

Derfor kørte Nordjyllands Politi i Hjørring en målrettet indsats for at komme til bunds i fogedsagerne i Hjørring og Jammerbugt kommuner. Flere af de 34 personer havde mere end én sag, der afventede sagsbehandling, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelser kom ikke bag på nogen

Politiet bliver involveret, når Fogedretten oplever, at folk ikke selv møder op trods adskillige anmodninger om det.

- Derfor kørte vi i går (torsdag, red.) en særlig indsats i samarbejde med Fogedretten, hvor vi målrettet gik efter at få fundet flest mulige af skyldnerne i fogedsagerne, som vi har her i Hjørring og Jammerbugt kommuner, og så transporterede vi dem til Hjørring Politistation eller Kaas Politikontor, hvor vi i dagens anledning havde besøg af fogeden, forklarer vicepolitiinspektør John Lamp Henriksen, leder på stationen.

Og det kom ikke bag på de personer, som politiet kørte ud for at anholde i fogedsagerne i går.

- I de her sager har folk fået alle muligheder for selv at møde op først, siger vicepolitiinspektør John Lamp Henriksen.

Han tilføjer, at politiet ikke fik fat i alle i denne omgang, og derfor opfordrer han til, at man får lettet sin dårlige samvittighed og ringer til politiet, så man kan få lavet en aftale og komme videre.

Flere indsatser

John Lamp Henriksen fortæller, at politiet med denne samarbejdsindsats gik efter at få afviklet fogedsagerne på en effektiv måde for alle parter.

- Det er klart, at det er ærgerligt, vi skal bruge ressourcer på at køre ud og anholde folk, som selv burde være mødt op. Når det nu så alligevel er endt der, har vi gjort, hvad vi kunne for at smidiggøre processen. For eksempel gav vi borgerne mulighed for at blive kørt til Kaas Politikontor, så de kunne få deres forhold afklaret så tæt på hjemmet som muligt, siger han.

Politiet i Frederikshavn vil også lave en ekstra indsats for at afvikle fogedsager i starten af november