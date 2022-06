Alle er nu løsladt i sag om knivstikkeri i Vejgaard

AALBORG:De fire yngre mænd, der har været anholdt i forbindelse med det alvorlige knivstikkeri på Hadsundvej i Vejgaard natten til torsdag, er blevet løsladt.

Sigtelsen mod dem er dog opretholdt.

Fire unge mænd blev anholdt efter et knivstikkeri, hvor flere personer blev ramt med kniv. Tre af de anholdte var også selv blevet ramt og var på et tidspunkt i kritisk tilstand, men de er nu uden for livsfare.

Men det har været yderst vanskeligt for politiet at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen om knivstikkeriet - og derfor har der altså heller ikke været grundlag for at opretholde anholdelsen af de fire mænd.

- De fire sigtede i sagen har ikke, i nævneværdig grad, ønsket at bidrage til sagens opklaring. De er nu løsladt, men sigtelserne opretholdes. Der ligger nu et omfattende efterforskningsarbejde foran os for at klarlægge hændelsesforløbet, fortæller efterforskningsleder og vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

Har ikke rod i grupperinger

En af de få ting, som politiet har fået at vide af de involverede parter er, at det var to grupper, der var i håndgemæng, hvor der blev brugt kniv.

Men præcis hvem og hvor mange, der var med i sammenstødet, hvem der gjorde hvad og hvorfor, er nogle af de ting, som politiet nu skal forsøge at finde svar på.

Politiet betegner knivstikkeriet som et internt opgør i det kriminelle miljø. Men umiddelbart er der intet der tyder på, at det har rod i de to grupperinger i Aalborg, der tidligere har haft flere sammenstød med knive og slagvåben i Aalborg.

- Det er ikke vores vurdering, at det har noget at gøre med de etablerede grupper, siger Niels Kronborg.

Søger vidner og videoovervågning

Politiet efterlyser stadig vidner - og helt konkret vil politiet gerne høre fra folk, der bor i området og har videoovervågning.

Nordjyllands Politi vil fredag have den mobile politistation på Hadsundvej i området ved biblioteket fra kl. 10 til 13. Her kan man henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen – eller hvis man har brug for at tale med politiet om hændelsen.

Og så kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.