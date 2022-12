Angreb to mænd med machete: Troede de kørte spritkørsel

HIRTSHALS:En 24-årig mand er blevet dømt for at have snittet en mand i panden med en machete på 50 centimeter under et skænderi, der viste sig at være én stor misforståelse.

Den voldsomme episode skete om eftermiddagen 24. juli i Hirtshals, da den 24-årige mand troede, han havde opdaget to mænd, der kørte spritkørsel.

Den 24-årige kørte derfor efter mændene, der standsede ved Spar Nord. Her rullede den 24-årige sit vindue ned og begyndte at skælde mændene ud, hvorefter han steg ud af bilen og gik over og slog føreren i hovedet med knytnæve.

Det reagerede passageren i den anden på, men da han ville konfrontere den 24-årige - der i mellemtiden var tilbage i sin egen bil - blev han mødt af en machete, som den 24-årige huggede ud efter ham med.

Macheten snittede ham i panden og efterlod en tre centimeter lang flænge.

Det hele blev optaget

Det hele blev optaget på videoovervågning, som blev afspillet i Retten i Hjørring. Her kunne den 24-årige sagtens genkende sig selv og sine angreb på de to mænd.

De viste sig dog, at mændene ikke kørte spritkørsel, men blot var to gamle venner, der var på vej i banken for at hæve penge, fortæller anklager Majbrit Bak.

Den 24-årige forklarede, at han var sur, fordi han troede de kørte spritkørsel. Han forklarede også, at han er misbruger, og at han var stærkt påvirket af stoffer den dag.

Politi fandt to kg. hash

Det var også den gode videoovervågning af overfaldet, der førte politiet på sporet af den 24-årige. I forbindelse med efterforskningen, ransagede politiet den adresse, hvor han opholdt sig, og her fandt de to kilo hash i et skur.

Det var heller ikke første gang, at den 24-årige har reageret voldsomt med kniv. Han er næsten lige blev løsladt, efter at have afsonet en dom for trusler med kniv, fortæller anklageren.

Overfaldet med machete, besiddelsen af to kilo hash og overtrædelse af knivloven, kostede 10 måneders ubetinget fængsel til den 24-årige.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.