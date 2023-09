Anholdt efter kort biljagt - i lommen havde han noget ulovligt

En kort, men intens biljagt, som involverede fire patruljevogne fra Nordjyllands Politi, endte fredag eftermiddag med, at en yngre mand blev anholdt.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

- Det var en bil, som en af vores patruljer fattede interesse for. Men umiddelbart ville bilisten ikke standse, oplyser vagtchefen.

Efter cirka et minuts hidsig biljagt lykkedes det at bringe bilisten til standsning i Kjellerupsgade. Her blev bilisten fundet i besiddelse af en ulovlig kniv og herefter anholdt, oplyser vagtchefen.