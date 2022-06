Anklage: To 23-årige mænd fulgte efter deres offer fra diskotek i Gaden og stak ham ihjel

AALBORG:En 27-årig mand døde sidste år, efter han om natten 12. november blev stukket ned ved p-huset Q-park Ved Stranden kort tid efter, han havde forladt Zwei Grosse Bier Bar i Jomfru Ane Gade.

Nu er to mænd på 23 år blevet tiltalt for drab, og ifølge anklagen var knivoverfaldet på den 27-årige helt planlagt.

Nordjyske har fået aktindsigt i anklageskriftet, og her fremgår det, at de to 23-årige mænd ventede på deres offer uden for Zwei Grosse Bier Bar og fulgte efter ham.

Klokken 04.30 angreb de to mænd - ifølge anklageskriftet - den 27-årige p-huset på Ved Stranden. Den 27-årige blev først væltet omkuld og sparket på, mens han lå ned, hvorefter han blev stukket med kniv flere gange i brystet og i lænden.

I en uge efter knivoverfaldet kæmpede den 27-årige for sit liv, men døde til sidst af sine kvæstelser.

De to 23-årige mænd blev anholdt få timer efter knivstikkeriet - klokken 09.42 - på en adresse i det sydlige Aalborg. De har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Mulig medgerningsmand selv angrebet

En tredje mand er også en del af sagen - men det er stadig ikke helt klart, hvilken rolle han har haft.

Efter knivdrabet blev manden - der er 20 år - også fremstillet i grundlovsforhør, men han blev efterfølgende løsladt.

I anklageskriftet mod de to 23-årige, kan man dog læse, at den 20-årige - ifølge anklagen - var sammen med de to drabstiltalte, da de fulgte efter den 27-årige fra Zwei Grosse Bier Bar hen til p-huset, og han var også med til at vælte den 27-årige omkuld og sparke ham.

Men han er altså ikke tiltalt for at have stukket den 27-årige med kniv. I stedet er han selv voldsoffer i sagen mod de to 23-årige.

Den ene af de to 23-årige er nemlig også tiltalt for grov vold mod netop den 20-årige ved at snittet ham i benet, så han fik et 10 centimeter langt og to centimeter dybt snitsår.

Motiv ukendt

Den 20-årige blev også fundet liggende foran Radisson Hotel sammen med den livsfarligt såret, 27-årige mand.

Hvordan det hænger sammen, er noget af det, retssagen skal forsøge at kaste lys over, ligesom retssagen selvfølgelig skal give svar på, om knivstikkeriet foregik, som anklagemyndigheden mener.

Der er afsat seks retsdage til sagen, der først er berammet til januar næste år.