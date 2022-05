Anmeldelse om overgreb: Politiet undersøger område af Aalborg

AALBORG:Lørdag har man kunnet observere adskillige politifolk, biler og hundepatruljer i området ved Poul Paghs Gade i Aalborg.

Årsagen er, at Nordjyllands Politi lørdag morgen modtog en anmeldelse om en mulig sædelighedsforbrydelse.

Det bekræfter vagtchef Jesper Sørensen.

- Vi modtog en anmeldelse kl. 06.59. Efterforskningen er i gang med at undersøge nærmere, hvad der er sket, så vi er stadig på et stadie, hvor vi er ved at klarlægge det.

- Der har været patruljer, teknikere og gruppe 1-hunde med til at undersøge stedet, siger vagtchefen.

Gruppe 1-hunde er de bedste hunde, politiet har til rådighed.

Der er desuden foretaget afhøringer i forbindelse med anmeldelsen. Jesper Sørensen fortæller, at der ikke er anholdte i sagen - men at der er altså en forurettet, som har foretaget en anmeldelse. Der skal desuden foretages yderligere afhøringer og undersøgelser.

Politiet har ikke på nuværende tidspunkt yderligere informationer i sagen.

Anmeldelse om overgreb i Poul Paghs Gade