Ansat krænkede elever på skole: Her er dommen

AALBORG:En 64-årig tidligere ansat på en skole i Aalborg Kommune er blevet idømt ni måneders fængsel for at have krænket 19 mindreårige piger på skolen.

Det har Retten i Aalborg netop afgjort.

Den 64-årige er dømt for blufærdighedskrænkelse af de mange piger ved berøringer forskellige steder på kroppen - mest på lår. Krænkelserne skete i skoletiden, og ofte når pigerne sad på skødet af den tidligere ansatte.

Manden blev frifundet for at have krænket en elev ved andet seksuelt forhold end samleje.

Den 64-årige ankede dommen på stedet, og samtidig blev navneforbuddet også udstrakt til at gælde ankesagen.

Det betyder, at det ikke er tilladt at oplyse, hvilken skole den 64-årige var ansat på, og hvilken stilling han havde.

Havde nægtet sig skyldig

Krænkelserne er sket fra 2017 til juni 2022, hvor flere piger til sidst var gået til skolen og havde fortalt om den 64-åriges berøringer. Han blev herefter bortvist fra skolen og politianmeldt.

Han havde på det tidspunkt arbejdet på skolen i over 20 år, og var vellidt både blandt forældre, elever og kolleger, kom det frem under retssagen.

Han har også nægtet sig skyldig i alle anklager og forklaret, at det er noget, som pigerne har fundet på. Han har forklaret, at nogle af pigerne udgør en gruppe, der har stor indflydelse.

Troede på pigers forklaringer

Retten afviste dog den 64-åriges forklaring, og lagde i stedet afgørende vægt på pigernes egne forklaringer.

Retten fandt, at pigerne havde afgivet troværdige, detaljerede forklaringer, uafhængige af hinanden.

Retten fandt også, at pigernes forklaringer var støttet af forældre og andre ansattes forklaringer.

Udover fængselsdommen er den 64-årige blevet frakendt retten til at arbejde med børn i fem år og er blevet idømt et opholdsforbud, hvilket betyder, at han ikke må opholde sig på skole og institutioner i fem år.

Endelige skal den 64-årige betale torterstatning til de krænkede piger.