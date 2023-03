Ansat på bosted overfaldet med knojern af beboer

INGSTRUP:En ansat på et bosted ved Ingstrup blev mandag middag overfaldet af en beboer og måtte flygte fra stedet.

Overfaldet skete omkring klokken 12.45 uden for selve bostedet ved en bil. Her var den ansatte og en 30-årig domsanbragt beboer kommet op at skændes, og den 30-årige slog den ansatte i hovedet med et knojern, fortæller politikommissær Thomas Albrektsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Den ansatte løb herefter fra sin overfaldsmand og satte sig ind i en bil og kørte væk. Politiet blev tilkaldt og den 30-årige blev kort tid anholdt på stedet, oplyser politikommissæren.

Udover vold mod den ansatte på bostedet, er den 30-årige også sigtet for hærværk. I forbindelse med episoden smadrede han nemlig en rude i en bil ved bostedet.