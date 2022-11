Ansat på nordjysk skole tiltalt for overgreb mod 20 elever

NORDJYLLAND:En tidligere mandlig ansat på en skole i Aalborg Kommune er tiltalt for seksuelle overgreb på 20 af de mindste elever på skolen over en længere årrække.

Ifølge anklageskriftet, som Nordjyske har fået aktindsigt i, skete de første overgreb i 2017 og stoppede først i juni 2022, da den tidligere ansatte blev anmeldt til politiet og varetægtsfængslet efter 10 dages efterforskning af sagen.

I et af forholdene, er den ældre mand tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod en elev, der på daværende tidspunkt var mellem syv og otte år.

De øvrige 19 forhold drejer sig om blufærdighedskrænkelse, hvor den tidligere ansatte - ifølge tiltalen - har udsat eleverne for berøringer på uden på og inden for tøjet. I nogle tilfælde er det, ifølge anklageskriftet, sket adskillige gange igennem et skoleår.

De 20 elever, som manden er tiltalt for at have krænket, var alle mellem seks til syv år og op til 10 år, da overgrebene skete.

Retssagen mod den tidligere ansatte begynder fredag i næste uge.

Da der er nedlagt navneforbud i sagen, oplyser Nordjyske ikke, hvilken skole manden var ansat på, eller hvad hans stilling var.