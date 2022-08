Ansat på skole sigtet for at krænke flere børn

NØRRESUNDBY:En ansat på Gl. Linholm Skole er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse mod flere børn på skolen.

Det oplyser politikommissær Carsten Straszek.

Politiet modtog en anmeldelse 14. juni om krænkelser mod børn på skolen, og efter 10 dages efterforskning blev den ansatte sigtet og varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør 24. juni.

Af hensyn til den videre efterforskning og sagens karakter, har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.

Dybt berørt på skolen

På Gl. Lindholm Skole er ledelsen dybt berørt af, at de har været nødt til at bortvise en medarbejder på grund af de omstændigheder.

- Udover dødsfald er det her jo det værste, der kan ramme en folkeskole, siger skoleleder Carsten Søndergaard.

Kort før sommerferien modtog ledelsen oplysninger om den ansatte, hvorefter de bortviste medarbejderen og overdrog sagen til politiet.

Tirsdag - dagen inden skolestart - skrev skolens ledelse ud til forældre, der har børn på skolen. Her orienterede de om situationen og slog samtidig fast, at forældrene trygt kan sende deres børn i skole.

- Det vigtigste for os er, at vi har en god skoledag for børnene, hvor de kan være trygge, siger skolelederen.

Skolen behandler sagen som en personalesag. Derfor kan han ikke gå nærmere ind i omstændighederne, mens efterforskningen foregår.